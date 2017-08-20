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Марк Цукерберг вважає важливою декретну відпустку для молодих татусів

20 серпня 2017, 11:15
Марк Цукерберг вважає важливою декретну відпустку для молодих татусів

Засновник Facebook - мільярдер Марк Цукерберг - іде в декрет! Доглядатиме за донькою, яка ось-ось має народитися, та допомагатиме дружині Присцилі. Пара готується вдруге стати батьками, і щасливий тато знову йде на тимчасові канікули з догляду за дитиною.

Відпочиватиме перший місяць після пологів, а потім ще місяць у грудні. Хто замість нього керуватиме бізнесом - не каже. Втім, пояснює: науковці довели, що декрет однаково корисний і для чоловіків, і для жінок, і для стосунків у родині після поповнення. Тому Цукерберг усім співробітникам Facebook радить брати з себе приклад. І дає 4 місяці оплачуваної декретної відпустки.

Прочее, свідок

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