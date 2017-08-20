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Рідні загиблої у ДТП з вини Димінського вимагають чесного розслідування

20 серпня 2017, 12:44
Рідні загиблої у ДТП з вини Димінського вимагають чесного розслідування

На Львівщині рідні загиблої у ДТП 31-річної Наталі Тріли вимагають від правоохоронців справедливого розслідування. Напередодні Мерседес, який належить відомому бізнесменові, власнику футбольного клубу Карпати Петрові Димінському, врізався в Опеля, яким керувала звичайна дівчина.

Вона не доїхала до дому якихось 200 метрів. Місцеві подейкують: за кермом був підприємець, чому ж тоді підозрюваним став його охоронець?

ДТП, Общество, свідок, Служебные преступления

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