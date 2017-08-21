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Нові деталі гучної справи про смертельну ДТП

21 серпня 2017, 22:44
Нові деталі гучної справи про смертельну ДТП

Львівський бізнесмен Петро Димінський був на місці смертельної ДТП, у якій загинула 31-річна Наталя Тріла. Втім, очевидці страшної аварії бояться розповідати про зіткнення слідчим. Тим часом колеги загиблої дівчини вимагають чесного та прозорого розслідування справи. І вже відомо, що експерти у Києві перевірять ДНК з подушок безпеки Мерседеса.

Розслідування цієї резонансної справи контролюватиме вище керівництво Національної поліції. Тим часом сам бізнесмен Петро Димінський досі не зробив жодної офіційної заяви щодо цієї ДТП.

ДТП, Общество, свідок, Суды

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