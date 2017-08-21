Нові деталі гучної справи про смертельну ДТП

Львівський бізнесмен Петро Димінський був на місці смертельної ДТП, у якій загинула 31-річна Наталя Тріла. Втім, очевидці страшної аварії бояться розповідати про зіткнення слідчим. Тим часом колеги загиблої дівчини вимагають чесного та прозорого розслідування справи. І вже відомо, що експерти у Києві перевірять ДНК з подушок безпеки Мерседеса.



Розслідування цієї резонансної справи контролюватиме вище керівництво Національної поліції. Тим часом сам бізнесмен Петро Димінський досі не зробив жодної офіційної заяви щодо цієї ДТП.