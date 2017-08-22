В'язні одеського СІЗО звинувачують співробітників у жорстокому побитті

На Одещині триває розслідування гучної справи. Після звірячого вбивства жінки в СІЗО правоохоронці провели обшуки в камерах арештантів. В'язні твердять - з них знущаються. Є навіть фото побитих. Журналістам показали, як живуть у скандальному ізоляторі.



Третю добу поспіль новини про Одеський слідчий ізолятор в топі запитів українців в інтернеті. Спочатку всіх шокувала новина про жорстоке вбивство, потім почали обговорювати так звану вендетту по-одеські. Мовляв, адміністрація СІЗО вирішила помститися арештантам та безжально лупцювала та знущалась над людьми.