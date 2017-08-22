Пожежі палають по всій Україні

Тим часом в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки: рятувальники закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах!



Заповідна зона запорізької Хортиці. Тут вогонь буквально за півтори години знищив два гектари лісу. Через сильний вітер полум'я швидко поширювалося верхівками пересушених сосен та ялин. Гасити пожежу рятувальникам допомагали волонтери. Загалом зі стихією боролися понад 60 людей та 11 пожежних машин.



Вогонь накоїв лиха і на Харківщині. Там тільки за останню добу виникло понад 80 пожеж на полях та в лісах. Більшість із займань сталися через людську недбалість: недопалок, багаття.



Одна з найбільших пожеж спалахнула в місті Лозовій, на території військового арсеналу. Місцеві кажуть, що чули поодинкі вибухи. Проте армійці запевняють, що горіла територія без боєприпасів. Гасіння тривало понад 12 годин. Вигоріло близько 10 гектарів.



На Дніпропетровщині згоріло майже 90 гектарів лісу. Так палало через дачницю, яка прибирала садибу й підпалила суху траву. Вогонь швидко дістався лісу.