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Дощі йдуть на допомогу українським пожежникам

22 серпня 2017, 07:47
Дощі йдуть на допомогу українським пожежникам

Можливо, погода допоможе рятувальникам гасити масштабні займання. Вже завтра в Україні прогнозують сильне похолодання. Майже в усіх реґіонах йтиме дощ і значно знизиться температура повітря. Тож скільки протримається прохолода, нам розповість синоптик українського гідрометцентру Оксана Нікіфорова.

Найближчі 3 доби погода в Україні буде зовсім не літньою, навпаки - буде нагадувати осінню. Винуватцем буде похмурий циклон над Україною. У більшості областей чекаємо короткочасні дощі, подекуди вони будуть сильними, з грозами та шквалистим посиленням вітру. Різко знизитьсмя температура. Вночі становитиме 8-13 градусів, вдень 18-24.

Пожары, Прочее, свідок

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