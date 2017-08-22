Дощі йдуть на допомогу українським пожежникам

Можливо, погода допоможе рятувальникам гасити масштабні займання. Вже завтра в Україні прогнозують сильне похолодання. Майже в усіх реґіонах йтиме дощ і значно знизиться температура повітря. Тож скільки протримається прохолода, нам розповість синоптик українського гідрометцентру Оксана Нікіфорова.



Найближчі 3 доби погода в Україні буде зовсім не літньою, навпаки - буде нагадувати осінню. Винуватцем буде похмурий циклон над Україною. У більшості областей чекаємо короткочасні дощі, подекуди вони будуть сильними, з грозами та шквалистим посиленням вітру. Різко знизитьсмя температура. Вночі становитиме 8-13 градусів, вдень 18-24.