Єврейська спільнота вимагає відмінити перейменування проспекту Ватутіна

Перейменування проспекту Ватутіна у столиці викликало обурення не тільки в киян. До голови Київради направили звернення депутати ізраїльського Кнесету. Вони вимагають скасувати рішення перейменувати проспект на Романа Шухевича.



Нині назва проспекту залишається без змін. На сайті Київміськради петиція із вимогою зупинити зміну назви вулиці вже набрала необхідну кількість голосів. Утім, комісія досі не розглянула її. Ім'я генерала Ватутіна нерозривно пов'язане з Києвом. Він очолював перший Український фронт. Саме під його командуванням у 1943-му місто звільнили від нацистів.