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У російському Ростові палають будинки

22 серпня 2017, 11:30
У російському Ростові палають будинки

Пекельні кадри із Ростова-на-Дону. Там палають житлові будинки. Зайнялися одразу 25 приватних осель. Місцеві мешканці кажуть, що вогонь перекинувся на одну із багатоповерхівок, але її загасили. Загалом пожежа охопила 10 тисяч квадратних метрів території.

Більше півтисячі людей евакуювали. У місті оголосили режим надзвичайної ситуації. По допомогу до лікарів вже звернулися дев'ятеро людей. Вони надихалися отруйного диму.  Чому спалахнула пожежа - поки невідомо.

Здоровье, Катастрофы, Пожары, свідок

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