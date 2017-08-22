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Загадкова смерть на підводному човні

22 серпня 2017, 12:36
Загадкова смерть на підводному човні

Капітан датського приватного підводного човна "Наутілус" заявив поліції, що поховав шведську журналістку в морі. Петер Мадсен твердить: жінка, яка подорожувала з ним, загинула внаслідок нещасного випадку. Та деталей не розголошує. Тіло Кім Валле водолази поки не знайшли.

Мадсен і Валле вирушили на "Наутілусі" з Копенгагена 10 серпня. Коли зв'язок із підводним човном зник, розпочалися масштабні пошуки. Наступного дня бізнесмена врятували. Спочатку він заявляв, що висадив журналістку на берег. Але поліція в це не повірила та затримала підприємця за підозрою у вбивстві.

Общество, свідок, Убийства

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