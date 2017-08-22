Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 22 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Унікальне астрономічне явище спостерігали у США

22 серпня 2017, 14:48
Унікальне астрономічне явище спостерігали у США

Американці пережили повне сонячне затемнення. Першими його зустріли в Огероні на узбережжі Тихого океану. З повітря можна було побачити здебільшого спалахи фотокамер.

Чимало міст повністю накрила темрява. Лінія затемнення пройшла по діагоналі через всю територію США від узбережжя Тихого до Атлантичного океану. Це було перше затемнення, яке побачили вийнятково Сполучені Штати, за багато століть. Попереднє таке ж явище спостерігали аж 760 років тому!

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Свідок
Свідок
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab