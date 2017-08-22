Унікальне астрономічне явище спостерігали у США

Американці пережили повне сонячне затемнення. Першими його зустріли в Огероні на узбережжі Тихого океану. З повітря можна було побачити здебільшого спалахи фотокамер.

Чимало міст повністю накрила темрява. Лінія затемнення пройшла по діагоналі через всю територію США від узбережжя Тихого до Атлантичного океану. Це було перше затемнення, яке побачили вийнятково Сполучені Штати, за багато століть. Попереднє таке ж явище спостерігали аж 760 років тому!