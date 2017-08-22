У столиці пожежники чекали дозволу Київенерго, аби врятувати палаючий ресторан

Підпал чи випадковість? У Києві вдень палав ресторан у парку Пушкіна. Полум'я охопило усю дерев'яну будівлю, яка всередині ще й була обшита пластиком. У мить займання у закладі відпочивали гості, та разом із персоналом вони встигли вийти на вулицю. Тож постраждалих немає.

Працівники ресторану кажуть, що полум'я з'явилось на даху раптово, але звідки виник вогонь - не знають. Рятувальники швидко приїхали на виклик, але одразу приступити до гасіння пожежі вони не змогли, тому заклад вигорів вщент.