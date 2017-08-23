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У Вінниці відкопали німецький сейф

23 серпня 2017, 03:23
У Вінниці відкопали німецький сейф

Прокладали тепломережу - й виявили скарб часів Другої світової війни. У Вінниці знайдена під час земляних робіт півтонна скриня переполошила півміста. Сотні людей майже добу гадали - що ж усередині: золото Рейху чи хованка радянських військових?

Музейники вирішили код не підбирати, розпиляли раритет звичайною болгаркою. Всередині - ані золота, ані діамантів. Лише документи часів Другої світової війни. Хоча для істориків - це теж коштовний скарб.

Прочее, свідок

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