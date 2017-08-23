Ще одна загадка "Наутілусу" - поблизу Копенгагена знайшли жіноче тіло без голови

У прибережних водах Копенгагена знайшли жіноче тіло без голови й кінцівок у рамках операції з пошуку шведської журналістки Кім Валль, яка була на борту затонулого човна "Наутілус". Рештки на березі виявив велосипедист.

Проте, за заявою поліції, поки ще рано пов'язувати це тіло з нещодавнім зникненням журналістки. Востаннє Валль бачили на найбільшому приватному підводному човні світу винахідника Петера Мадсена 10 серпня.