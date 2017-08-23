Рекордно коротке судове засідання у справі Пашинського

Лише чотири хвилини тривало чергове судове засідання у скандальній справі Сергія Пашинського. Розгляд скарги про закриття кримінального провадження проти народного обранця перенесли на 19-те вересня. А все тому, що слідчий прокурор Генпрокуратури нині у відпустці. А без нього суддя відмовився розглядати справу.

Ні Пашинського, ні постраждалого Хімікуса на засіданні також не було. Представники депутата від коментарів відмовилися. Нагадаю, що Генпрокуратура закрила провадження проти Сергія Пашинського за стрілянину по В'ячеславу Хімікусу. Проте адвокат останнього вимагає оскаржити це рішення.