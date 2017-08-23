Гужву залишили під домашнім арештом ще на місяць

Залишити під домашнім арештом. Сьогодні Шевченківський районий суд частково задовольнив клопотання прокуратури про продовження ще на два місяці домашнього арешту головного редактора "СТРАНИ ЮЕЙ" - Ігоря Гужви.

Державні обвинувачі просили Феміду продовжити запобіжний захід на 60 діб, проте суддя вирішила залишити медійника під домашнім арештом на 30 днів. Протягом усього часу Ігор Гужва не повинен залишати меж столиці та за першої нагоди з'явитися на допит до правоохоронців.