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Перлина Вінничини - озеро, якого немає на жодній мапі

23 серпня 2017, 09:10
Перлина Вінничини - озеро, якого немає на жодній мапі

Справжнє диво знайшла знімальна група Свідка на Вінничині. Унікальне, неймовірного кольору озеро, яке не позначене на жодній мапі! Звідки ж узялася дивовижна водойма? Чому про неї знають лише обрані?

Тридцять кілометрів швидкісною трасою від обласного центру, з десяток - невеличкою дорогою від Калинівки, і зрештою ми на місці. Саме тут, у лісових хащах і без жодних позначок, знаходиться вінницьке диво - "Кришталеве озеро".

Прочее, свідок

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