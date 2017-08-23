Перлина Вінничини - озеро, якого немає на жодній мапі

Справжнє диво знайшла знімальна група Свідка на Вінничині. Унікальне, неймовірного кольору озеро, яке не позначене на жодній мапі! Звідки ж узялася дивовижна водойма? Чому про неї знають лише обрані?



Тридцять кілометрів швидкісною трасою від обласного центру, з десяток - невеличкою дорогою від Калинівки, і зрештою ми на місці. Саме тут, у лісових хащах і без жодних позначок, знаходиться вінницьке диво - "Кришталеве озеро".