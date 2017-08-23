Експертиза показала, що охоронець Димінського не був за кермом

Охоронець Петра Димінського не був за кермом Мерседеса, який скоїв смертельну ДТП. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, львівського бізнесмена запросили на допит і пройти експертизу ДНК, але замість цього Димінський нібито полетів до Швейцарії.

Нагадаю, аварія сталася у п'ятницю. Власника футбольного клубу Карпати визнали у справі свідком, всю провину на себе взяв його охоронець.