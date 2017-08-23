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Завершено розслідування різанини у львівській психлікарні

23 серпня 2017, 11:06
Завершено розслідування різанини у львівській психлікарні

З'явилися висновки службового розслідування кривавого інциденту, який стався у Львівській психлікарні четвертого серпня. Тоді оскаженілий пацієнт узяв у заручники інших хворих і почав різати їх уламком скла. Поліція під час штурму палати схопила нападника. Із порізами у лікарні опинилися шестеро пацієнтів. Дістали травми і п'ятеро поліцейських!

Як згодом з'ясували - 30-річний нападник за рішенням суду перебував у закладі на експертизі після того, як по звірячому убив свого батька, завдавши йому 72 удари ножем! Отже, комісія зробила висновок, що психіатри недооцінили стан пацієнта, а вікна у палатах мали бути зі скла, яке не б'ється.

Драки и насилие, Здоровье, свідок, Служебные преступления, Хулиганство

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