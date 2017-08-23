У Мін'юсті планують повністю оновити склад працівників пенітенціарної служби

Персонал українських тюрем треба оновити! Про це сьогодні заявив Генеральний прокурор. На думку Юрія Луценка, зміни в пенітенціарній службі необхідні, і якнайшвидше.

У Мін'юсті Свідок запевнили - проведуть власне розслідування спільно із Генпрокуратурою та СБУ. Вже завтра заступник міністра юстицій поїде до ізолятора. До того ж у відомстві планують повністю оновити склад працівників пенітенціарної служби. Набирати нових співробітників будуть на конкурсній основі. Але зробити це буде непросто.