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У Мін'юсті планують повністю оновити склад працівників пенітенціарної служби

23 серпня 2017, 12:52
У Мін'юсті планують повністю оновити склад працівників пенітенціарної служби

Персонал українських тюрем треба оновити! Про це сьогодні заявив Генеральний прокурор. На думку Юрія Луценка, зміни в пенітенціарній службі необхідні, і якнайшвидше.

У Мін'юсті Свідок запевнили - проведуть власне розслідування спільно із Генпрокуратурою та СБУ. Вже завтра заступник міністра юстицій поїде до ізолятора. До того ж у відомстві планують повністю оновити склад працівників пенітенціарної служби. Набирати нових співробітників будуть на конкурсній основі. Але зробити це буде непросто.

Общество, свідок, Служебные преступления

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