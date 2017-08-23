У Чернігові агресивні однолітки знову побили школярку

Нове побиття школярки у Чернігові! І знову це зробила банда дівчат. Вони чекали на 15-річну жертву поміж гаражами. Ярослава з подругами гуляла неподалік школи. Раптом біля них з'явилися інші дівчата. Між компаніями спалахнув конфлікт. 15-річну школярку затягли подалі від людського ока, почали жорстоко бити.

Нагадаємо, чотири місяці тому в Чернігові інша підліткова банда жорстоко побила Поліну Малоштан. Це відео шокувало всю Україну. Цю справу вже передали до суду. У вересні чекають на перше засідання.