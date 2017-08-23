На Закарпатті можна викликати поліцію через мобільний додаток

Викликати поліцію лише однією кнопкою - відсьогодні це реально на Закарпатті. Спеціальний мобільний додаток розробили в Нацполіції. Для ідентифікації користувачам потрібно ввести до цього додатку свої дані.

І якщо ж вам знадобиться викликати правоохоронців, то треба лише доторкнутися до екрана свого гаджета. Далі розумна система сама визначить ваше місцеперебування та автоматично спрямує дані до поліції. І копи приїдуть так само, ніби ви самі подзвонили на лінію 102.