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На Закарпатті можна викликати поліцію через мобільний додаток

23 серпня 2017, 18:00
На Закарпатті можна викликати поліцію через мобільний додаток

Викликати поліцію лише однією кнопкою - відсьогодні це реально на Закарпатті. Спеціальний мобільний додаток розробили в Нацполіції. Для ідентифікації користувачам потрібно ввести до цього додатку свої дані.

І якщо ж вам знадобиться викликати правоохоронців, то треба лише доторкнутися до екрана свого гаджета. Далі розумна система сама визначить ваше місцеперебування та автоматично спрямує дані до поліції. І копи приїдуть так само, ніби ви самі подзвонили на лінію 102. 

Общество, Прочее, свідок

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