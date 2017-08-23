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У Харкові аж до ранку гасили пожежу в адміністративному апеляційному суді

23 серпня 2017, 19:00
У Харкові аж до ранку гасили пожежу в адміністративному апеляційному суді

У Харкові аж до ранку гасили пожежу в адміністративному апеляційному суді. Будівля зайнялася ввечері, після того як у неї влучила блискавка.

Тим часом у суді ще тривали засідання. Вогонь одразу охопив дах, він швидко поширювався, адже перекриття тут дерев'яні. І судді, і позивачі та відповідачі вибігали з приміщення. Справи та інші матеріали майже не постраждали - принаймні, від вогню. Вони були замкнені в сейфах. Але могли бути залиті водою внаслідок гасіння пожежі.

Пожары, свідок

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