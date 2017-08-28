У Харкові 10-річного хлопця вдарило електрострумом на даху вагона потяга

Дитина в реанімації після ураження електричним струмом та падіння з висоти. У хлопчика електротравма, рвана рана тіла та забиття селезінки. За його життя борються лікарі.

Трагедія сталася напередодні ввечері. Компанія підлітків бавилася на залізниці - на другорядній станції Залютине. Хлопці видерлися нагору та бігали по даху вантажних вагонів, які стояли на коліях. Одного зі школярів ударило струмом - це був так званий розряд електродуги. Після удару хлопець упав на землю з кількаметрової висоти.

Де в цей час були співробітники залізничної станції, наразі невідомо. Усі обставини пригоди з'ясовує поліція.