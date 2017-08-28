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У Києві серед білого дня викрали людину

28 серпня 2017, 19:02
У Києві серед білого дня викрали людину

У столиці троє невідомих накинулися на чоловіка, силоміць затягли його до "Фольксвагена" і миттю поїхали в невідомому напрямку. Та далеко втекти викрадачам не вдалося. Місцева мешканка стала свідком зухвалого злочину, вона й повідомила поліцію. Правоохоронці оголосили план "Перехоплення". Зловмисників затримали неподалік місця нападу.

Називати причини викрадення 25-річного киянина заарештовані відмовляються. Тож мотиви нині з'ясовують. Нападникам за викрадення людини загрожує до 5 років за ґратами.

Драки и насилие, Покушения, свідок

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