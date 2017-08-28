"Москвич" з арсеналом зброї врізався у вантажівку на мосту Патона у Києві

Про аварію повідомляє видання "ДТП.kiev.ua" на своїй сторінці у Facebook. За словами очевидців, автомобіль виїхав на зустрічну смугу і влетів у ЗІЛ. Водія легковика затисло в салоні, його змогли витягнути лише рятувальники Держслужби з надзвичайних ситуацій. Чоловіка у критичному стані ушпиталили.

А під час огляду автомобіля в багажнику знайшли зброю та боєприпаси. Також на дорогу розсипалися гільзи. У столичній поліції аварію наразі не коментують. Тривають слідчі дії.