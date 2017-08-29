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Народний депутат Нестор Шуфрич оплатив лікування постраждалого чоловіка, якого збив його син

29 серпня 2017, 00:08
Народний депутат Нестор Шуфрич оплатив лікування постраждалого чоловіка, якого збив його син

Не лише українські медики борються за життя постраждалого. Політик посприяв, щоб до Києва прибули відомі нейрохірурги з Ізраїлю. А тому є надія врятувати чоловіка.

Нагадаємо, аварія сталася вночі проти неділі. За словами очевидців, червоний "Бентлі", яким керував Нестор Шуфрич-молодший, їхав занадто швидко і збив людину на пішохідному переході. Свідки кажуть, ймовірно він переплутав педалі гальм і газу.

За фактом наїзду на пішохода розпочато кримінальне провадження. У поліції кажуть, Шуфрич-молодший співпрацює зі слідством. Наразі призначено низку експертиз, щоб з'ясувати причини ДТП. Його закордонний паспорт вилучили, автомобіль доправили на штрафмайданчик. У прес-службі нардепа Нестора Шуфрича у Фейсбуці повідомили, що червоний "Бентлі" не належить сину депутата. Машину автосалон надав другу-музиканту - для зйомок кліпу.

ДТП, Здоровье, свідок

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