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На Вінниччині затримали грабіжників

29 серпня 2017, 01:04
На Вінниччині затримали грабіжників

Уночі двоє чоловіків прокралися до приватного будинку, господарі якого поїхали у відпустку. Пса, що був надворі, отруїли, а жінку, яка наглядала за обійстям, - зв'язали й винесли з дому сейф. Доки зловмисники обшукували будинок, жінці вдалося звільнитися. Вона кинулася по допомогу до сусідів. Ті й викликали поліцію.

За кілька хвилин грабіжників схопили правоохоронці. У зловмисників вилучили викрадений сейф, пістолет, ніж, набої, маски та рукавички. За розбій їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Ограбления, свідок

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