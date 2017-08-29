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Не стало Олександра Наумова, відомого дослідника Чорнобильскої зони

29 серпня 2017, 02:07
Не стало Олександра Наумова, відомого дослідника Чорнобильскої зони

Журналісти з усього світу називали його "українським сталкером", адже саме він був провідником та консультантом сотень вчених, журналістів новин та знімальних груп документальних фільмів, які працювали в Чорнобильській зоні. Власне, телеглядачі у всьому світі бачили зону відчуження такою, якою показував її журналістам Олександр Наумов.

Чорнобиль він знав, як свої п'ять пальців, адже потрапив туди через кілька днів після аварії. А після того, як лікарі врятували його після променевої хвороби, повернувся в Чорнобильську зону - спочатку охороняти її від мародерів, а згодом - досліджувати, збирати свідчення очевидців та документи.

Він був справжньою легендою Чорнобильської зони, з найвідомішого українського провідника навіть змалювали головного персонажа комп'ютерної гри "Сталкер", події якої розгортаються у зоні відчуження.

Общество, Прочее, свідок

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