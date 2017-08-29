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Серійний вбивця у білому халаті: у Німеччині медбрат убив 84 людини

29 серпня 2017, 15:49
Серійний вбивця у білому халаті: у Німеччині медбрат убив 84 людини

Медбрат вводив препарат, який спричиняв серцеву та судинну недостатність. Санітар так відпрацьовував навички роботи в реанімації. Декого з пацієнтів він пожалів і останньої миті врятував.

Медик Нільс Хоген скоював злочини з 2002 року. Зізнався лише в тридцяти смертях. У 2015 році його засудили на довічне, але після ексгумації ще ста тридцяти тіл виявилося, що медик збрехав. Слідство у гучній справі триває. Крім санітара судитимуть головного лікаря і завідувача відділення, де все відбувалося.

Здоровье, свідок, Суды, Убийства

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