Серійний вбивця у білому халаті: у Німеччині медбрат убив 84 людини

Медбрат вводив препарат, який спричиняв серцеву та судинну недостатність. Санітар так відпрацьовував навички роботи в реанімації. Декого з пацієнтів він пожалів і останньої миті врятував.

Медик Нільс Хоген скоював злочини з 2002 року. Зізнався лише в тридцяти смертях. У 2015 році його засудили на довічне, але після ексгумації ще ста тридцяти тіл виявилося, що медик збрехав. Слідство у гучній справі триває. Крім санітара судитимуть головного лікаря і завідувача відділення, де все відбувалося.