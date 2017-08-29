Одна людина загинула внаслідок зіткнення пасажирського автобуса та легковика на Вінниччині

Відомо, що автомобіль влетів у бус на повороті дороги. Від удару машину розплющило. Її власник, 27-річний чоловік, загинув на місці. 26 людей, що були в салоні автобуса, отримали незначні забиття, але допомога медиків нікому не знадобилася. Пасажирів відправили на вокзал, аби вони могли дістатися своїх домівок.

Нині поліція опитала водія пасажирського транспорту та з'ясовує, що стало причиною аварії - неувага водія легковика чи несправність його машини.