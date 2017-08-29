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Винуватець аварії на Рівненщині втік у США і проповідує слово Боже

29 серпня 2017, 18:56
Винуватець аварії на Рівненщині втік у США і проповідує слово Боже

На Рівненщині молодик, що поспішав на вечірку, влетів на своєму автомобілі у старенькі "Жигулі". Вже відомо, що він порушив правила і виїхав на зустрічну. Сам не постраждав, а от пенсіонер, власник ВАЗа, - у критичному стані.

Тим часом винуватець аварії вже втік за кордон, він проживає у США. У роликах на YouTube проповідує слово Боже, але відповідати за трагедію не хоче. До слова, слідчий фактично дав утекти порушнику, бо не вилучив у нього закордонний паспорт.

ДТП, Здоровье, свідок, Служебные преступления

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