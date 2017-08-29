У Рівному невідомі влаштували пожежу в багатоповерхівці

Дим у квартирі на восьмому поверсі відчули господарі близько другої ночі. Вони негайно викликали рятувальників та поліцію. Як з'ясувалося, двері в оселю підпалили невідомі, перед тим обливши їх бензином. Ніхто з мешканців квартири не постраждав. А ось сусіди наковталися їдкого диму та півночі провели під під'їздом. Вогнеборці евакуювали всіх мешканців, займання оперативно ліквідували.

Нині паліїв розшукує поліція. Експерти вилучили пожежне сміття та металеве відро з паливно-мастильними залишками.