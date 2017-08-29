Нагадати пароль | Реєстрація
Вівторок, 29 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

У Рівному невідомі влаштували пожежу в багатоповерхівці

29 серпня 2017, 21:50
У Рівному невідомі влаштували пожежу в багатоповерхівці

Дим у квартирі на восьмому поверсі відчули господарі близько другої ночі. Вони негайно викликали рятувальників та поліцію. Як з'ясувалося, двері в оселю підпалили невідомі, перед тим обливши їх бензином. Ніхто з мешканців квартири не постраждав. А ось сусіди наковталися їдкого диму та півночі провели під під'їздом. Вогнеборці евакуювали всіх мешканців, займання оперативно ліквідували.

Нині паліїв розшукує поліція. Експерти вилучили пожежне сміття та металеве відро з паливно-мастильними залишками.

Пожары, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Серіал "Елементарно - 2"
Серіал "Елементарно - 2"
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab