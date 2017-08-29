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Кім Чен Ин сьогодні запустив балістичну ракету в бік японського острова Хоккайдо

29 серпня 2017, 23:36
Кім Чен Ин сьогодні запустив балістичну ракету в бік японського острова Хоккайдо

Після запуску ракети з КНДР, сервіс яндекс-карти перестав відображати острів Сахалін, що по сусідству з японським Хоккайдо, в бік якого Кім Чен Ин сьогодні запустив балістичну ракету середньої дальності. Пролетівши 2700 кілометрів, вона упала в море. Світ знову здригнувся від можливості початку глобальної ядерної війни. Південна Корея у відповідь на дії Пхеньяна бомбардує КНДР. Винищувачі з Сеула скинули 4 бомби на полігоні неподалік кордону.

Пхеньян, кажуть оглядачі, так реагує на спільні навчання США та Південної Кореї і намагається вкотре залякати ворогів. Радбез ООН скликав екстрене засідання через події на Корейському півострові. Дональд Трамп обіцяє миттєво реагувати й допомогти союзникам у випадку загострення ситуації. До стриманості сторони закликає Китай.

Взрыв, Общество, Прочее, свідок

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