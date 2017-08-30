Четверо чоловіків напали на місцеву АЗС в місті Гайсині на Вінниччині

Напередодні компанія на "Део Нексії" заїхала на станцію, працівник заповнив бак газом і розрахував їх. Після чого молодики подалися далі. Щоправда, вже за кілька хвилин бідолашний чоловік став одним із героїв бойовика. Націлений у лоба пістолет, бійка, та зрештою відібраний виторг. Щойно нападник подався геть, працівник АЗС натис тривожну кнопку. Автомобіль правоохоронці вирахували на виїзді з Гайсина. Усіх затримали.

Нині їм інкримінують розбійний напад. За скоєне злочинці можуть відсидіти до 12 років.