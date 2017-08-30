У новий навчальний рік із дірявим дахом - чергова історія про неготовність шкіл до першого вересня
30 серпня 2017, 04:08
На Черкащині в селі Балаклії покрівля в навчальному закладі протікає вже кілька років. Відремонтувати покрівлю мали ще минулого року. Навіть знайшли на це 800 тисяч гривень, та через бюрократичну тяганину роботи так і не розпочались.
Нині чиновники домовляються з іншим підрядником. Якщо він і візьметься за роботу, завершить її не раніше, ніж за два місяці. Як під час ремонту проводитимуть уроки - у школі ще не вирішили.