Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 30 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

У новий навчальний рік із дірявим дахом - чергова історія про неготовність шкіл до першого вересня

30 серпня 2017, 04:08
У новий навчальний рік із дірявим дахом - чергова історія про неготовність шкіл до першого вересня

На Черкащині в селі Балаклії покрівля в навчальному закладі протікає вже кілька років. Відремонтувати покрівлю мали ще минулого року. Навіть знайшли на це 800 тисяч гривень, та через бюрократичну тяганину роботи так і не розпочались.

Нині чиновники домовляються з іншим підрядником. Якщо він і візьметься за роботу, завершить її не раніше, ніж за два місяці. Як під час ремонту проводитимуть уроки - у школі ще не вирішили.

Прочее, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Легенди бандитської Одеси
Легенди бандитської Одеси
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab