Екс-в'язень, що відсидів 3 роки за розбещення неповнолітніх, нині вийшов на волю й лякає всі околиці у британському Беркширі

Маєтки в престижному кварталі в Беркширі, кожен з яких коштує не менше трьох мільйонів фунтів стерлінгів, виставляють на торги, щоб не жити поруч зі збоченцем. Ральфу Гаррісу - 87 років. Замолоду він був лідером чартів, музикантом, телеведучим і коміком.

Але водночас у його біографії є кілька випадків сексуальних домагань до дітей, після оприлюднення яких розгорівся грандіозний скандал. Адвокати виправдати підсудного не змогли. Але домоглися дочасного звільнення з-за ґрат.