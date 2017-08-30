Нагадати пароль | Реєстрація
Середа, 30 серпня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Екс-в'язень, що відсидів 3 роки за розбещення неповнолітніх, нині вийшов на волю й лякає всі околиці у британському Беркширі

30 серпня 2017, 05:13
Екс-в'язень, що відсидів 3 роки за розбещення неповнолітніх, нині вийшов на волю й лякає всі околиці у британському Беркширі

Маєтки в престижному кварталі в Беркширі, кожен з яких коштує не менше трьох мільйонів фунтів стерлінгів, виставляють на торги, щоб не жити поруч зі збоченцем. Ральфу Гаррісу - 87 років. Замолоду він був лідером чартів, музикантом, телеведучим і коміком.

Але водночас у його біографії є кілька випадків сексуальних домагань до дітей, після оприлюднення яких розгорівся грандіозний скандал. Адвокати виправдати підсудного не змогли. Але домоглися дочасного звільнення з-за ґрат.

Общество, Прочее, свідок, Секс и чувства

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab