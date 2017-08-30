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КНДР погрожує новим ударом

30 серпня 2017, 08:55
КНДР погрожує новим ударом

Кім Чен Ин грається ядерною зброєю з 2006 року. Випробування вважає запорукою, так би мовити, виживання і шантажу Заходу. Всупереч санкціям, з задзеркалля мапи світу летять ядерні, термоядерні й водневі бомби потужністю кілька мегатонн. Про невдалі запуски, коли ракети розривалися ще на старті, держпропаганда мовчить. Але віднедавна в арсеналі КНДР - розроблені спільно з Іраном ракети на твердому паливі, здатні перетнути океан.

Нині важелі впливу на північнокорейського агресора шукають в ООН, єднатися світову спільноту закликає Японія, дипломатично владнати все й вгамувати амбіції - Китай. Оглядачі кажуть, про реальну загрозу ядерної війни останній запуск не свідчить. Це помста Америці за спільні з Південною Кореєю військові навчання. Але це лише початок.

Взрыв, Общество, свідок

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