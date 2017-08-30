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Молодик відрубав сокирою руку жінці, а потім добивав бідолашну сапою - моторошне вбивство на Дніпропетровщині

30 серпня 2017, 10:19
Молодик відрубав сокирою руку жінці, а потім добивав бідолашну сапою - моторошне вбивство на Дніпропетровщині

Закривавлений труп 56-річної жінки знайшли завдяки пильним сусідам. Жертва вбивці - його бабуся. Слідчі з'ясували: онук частенько навідувався до родички на роботу й вимагав від неї грошей на чергову дозу зілля.

Після скоєння злочину убивця весь час перебував поруч із мертвим тілом - наковтався наркотиків і дивився телевізора в сусідній кімнаті. Психіатричне обстеження буде тривалим, кажуть у поліції. Якщо молодика таки визнають осудним, за жорстоке вбивство родички йому загрожуватиме до 15 років тюрми.

Наркотики, свідок, Убийства

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