Молодик відрубав сокирою руку жінці, а потім добивав бідолашну сапою - моторошне вбивство на Дніпропетровщині

Закривавлений труп 56-річної жінки знайшли завдяки пильним сусідам. Жертва вбивці - його бабуся. Слідчі з'ясували: онук частенько навідувався до родички на роботу й вимагав від неї грошей на чергову дозу зілля.

Після скоєння злочину убивця весь час перебував поруч із мертвим тілом - наковтався наркотиків і дивився телевізора в сусідній кімнаті. Психіатричне обстеження буде тривалим, кажуть у поліції. Якщо молодика таки визнають осудним, за жорстоке вбивство родички йому загрожуватиме до 15 років тюрми.