Пам'яті Майкла Джексона: співакові могло би виповнитися 59 років

Коли 25 червня 2009 року Майкл Джексон пішов із життя, фанати до останнього в це не вірили. У нього зупинилося серце. Але чому саме - достеменно невідомо й досі. Та навіть після смерті поп-ідол бив рекорди. Церемонію прощання з Майклом Джексоном переглянуло близько мільярда людей.

Нині шанувальники по всьому світу відзначають день народження Майкла Джексона.

Про життєвий шлях світової зірки та неймовірні факти його кар'єри дивіться у сюжеті.