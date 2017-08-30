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В Одесі скинули з постамента, повісили та розбили молотом бюст маршала Радянського Союзу Георгія Жукова

30 серпня 2017, 15:26
В Одесі скинули з постамента, повісили та розбили молотом бюст маршала Радянського Союзу Георгія Жукова

З постаменту його скинули вночі. Бюст маршала Радянського союзу Георгія Жукова вивезли до мосту в центрі міста і повісили за шию над Деволанівським узвозом. Після цього його розбили. За всім спостерігала поліція. Патрульні навіть не намагалися зупинити молодиків. Забрали лише залишки бюсту.

Відповідати за знищення пам'ятника поки що нікому. Попри присутність патрульних на місці повішання бюсту та нападу на свідка, підозрюваних в обох справах немає.

свідок, Хулиганство

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