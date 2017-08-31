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Одеситів перевірятимуть на металодетекторах на масових заходах до Дня міста

31 серпня 2017, 03:13
Одеситів перевірятимуть на металодетекторах на масових заходах до Дня міста

Другого вересня центр міста по обіді закриють для приватного транспорту. У поліції також зазначають: оперативники відпрацьовують канали й місця зберігання зброї.

Одеситів та гостей, особливо напередодні Дня міста, просять звертати увагу на підозрілі предмети й покинуті автомобілі. Обіцяють перевіряти кожен сигнал та не карати, якщо він виявиться хибним. Загалом же на вулиці в день Одеси вийде сімсот правоохоронців.

Прочее, свідок

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