Одеситів перевірятимуть на металодетекторах на масових заходах до Дня міста

Другого вересня центр міста по обіді закриють для приватного транспорту. У поліції також зазначають: оперативники відпрацьовують канали й місця зберігання зброї.

Одеситів та гостей, особливо напередодні Дня міста, просять звертати увагу на підозрілі предмети й покинуті автомобілі. Обіцяють перевіряти кожен сигнал та не карати, якщо він виявиться хибним. Загалом же на вулиці в день Одеси вийде сімсот правоохоронців.