В Іспанії стартувала Томатина

Містечко Буньйоль у Валенсії тоне від нашестя туристів, які приїхали на щорічні помідорні бої. Під ногами, в руках і розтовчені на головах - до 160 тонн помідорів. Щороку в останню середу серпня їх звозять сюди, бо за традицією так іспанці проводжають літо. Крім веселощів, танців і безкоштовних частувань, кульмінацією стає саме томатна битва.

Цьогоріч Томатина проходить ще й за участі тисяч озброєних до зубів правоохоронців. Після теракту в Барселоні іспанці не скасували фест, але посилили заходи безпеки.