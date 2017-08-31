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В Іспанії стартувала Томатина

31 серпня 2017, 07:11
В Іспанії стартувала Томатина

Містечко Буньйоль у Валенсії тоне від нашестя туристів, які приїхали на щорічні помідорні бої. Під ногами, в руках і розтовчені на головах - до 160 тонн помідорів. Щороку в останню середу серпня їх звозять сюди, бо за традицією так іспанці проводжають літо. Крім веселощів, танців і безкоштовних частувань, кульмінацією стає саме томатна битва.

Цьогоріч Томатина проходить ще й за участі тисяч озброєних до зубів правоохоронців. Після теракту в Барселоні іспанці не скасували фест, але посилили заходи безпеки.

Прочее, свідок

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