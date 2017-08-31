Охоронець Петра Димінського Андрій Борщ не сидів за кермом автомобіля під час аварії

Це вдалося встановити завдяки висновкам ДНК-експертизи, заявили у МВС.

Нагадаємо, 18 серпня під Львовом автомобіль власника футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського влетів у "Опель". Загинула 31-річна водійка Наталя Тріла. Охоронець бізнесмена заявив, що це він був за кермом і взяв вину на себе. Суд арештував його на два місяці, зараз чоловік перебуває у Львівському СІЗО.

Однак родичі та колеги загиблої припускають, що саме бізнесмен керував "Мерседесом", який спричинив аварію. Він нині за кордоном.