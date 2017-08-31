У Печерському суді столиці обирають запобіжний захід правоохоронцям, яких вважають причетними до стрілянини у Княжичах

Вчора Генпрокуратура пред'явила звинувачення трьом підозрюваним. Це начальник управління Нацполіції Києва, діючий працівник управління та заступник начальника відділу територіального підрозділу. Саме ці люди, на думку прокурорів, винні у смерті 5 правоохоронців. Їм інкримінують перевищення службових повноважень, які привели до смерті людей. Прокурори просили взяти під варту без права внесення застави.

Нагадаємо, під час спецоперації Нацполіції та корпусу оперативно-раптової дії (КОРД) із затримання грабіжників у селі Княжичі 4 грудня 2016 року сталась стрілянина зі співробітниками Броварського відділу поліції охорони, під час якої загинули п'ятеро правоохоронців. Слідчі ГПУ вбачають у діях тих, хто координував операцію правоохоронців, ознаки злочинної недбалості.