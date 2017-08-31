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Застрелив друга, порубав його тіло на шматки і спалив - жорстокий злочин у Дніпрі

31 серпня 2017, 23:40
Застрелив друга, порубав його тіло на шматки і спалив - жорстокий злочин у Дніпрі

У Дніпрі чоловік застрелив свого друга з рушниці, потім затягнув його тіло до собачого вольєра й пішов спати. А на ранок не зупинився. Він порубав убитого на шматки, спалив і врешті викинув усе до сміття.

У цьому жорстокому вбивстві підозрюють 42-річного мешканця міста, він раніше не судимий. На кадрах із камер спостереження видно, як він тягне скривавлене тіло, а потім спокійно йде з рушницею та ножем у руках. У скоєному злочині чоловік уже зізнався.

свідок, Убийства

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