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Кортеж очільника РНБО Олександра Турчинова порушив правила дорожнього руху, а патрульні поліцейські в цьому допомогли

1 вересня 2017, 00:35
Кортеж очільника РНБО Олександра Турчинова порушив правила дорожнього руху, а патрульні поліцейські в цьому допомогли

Відповідні кадри з'явилися в мережі. Свідки зафільмували, як п'ять автомобілів розвертаються через подвійну суцільну смугу. Все роблять просто на очах у копів. Які, до слова, ще й перекривають рух в обох напрямках, аби кортеж не потрапив у ДТП.

Відомо також, що ось так, нехтуючи правилами, Турчинов мчав дорогою до Вишгорода, що під Києвом. Поспішав на церемонію вручення сертифікатів на житло для військових.

ДТП, свідок, Служебные преступления

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