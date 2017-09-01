Кортеж очільника РНБО Олександра Турчинова порушив правила дорожнього руху, а патрульні поліцейські в цьому допомогли
1 вересня 2017, 00:35
Відповідні кадри з'явилися в мережі. Свідки зафільмували, як п'ять автомобілів розвертаються через подвійну суцільну смугу. Все роблять просто на очах у копів. Які, до слова, ще й перекривають рух в обох напрямках, аби кортеж не потрапив у ДТП.
Відомо також, що ось так, нехтуючи правилами, Турчинов мчав дорогою до Вишгорода, що під Києвом. Поспішав на церемонію вручення сертифікатів на житло для військових.