Львівські поліцейські готують наступну експертизу ДНК у справі про аварію за участі авто Петра Димінського

Львівські поліцейські збирають біологічні зразки в автомобілі Петра Димінського. Згодом - для порівняння - планують отримати ДНК самого бізнесмена. Так правоохоронці зможуть довести, що президент львівського футбольного клуба був за кермом легковика або спростувати це.

Нагадаємо, 18 серпня броньований "Мерседес" Димінського в'їхав у легковик "Опель". Загинула його водійка, 31-річна Наталя Тріла. Усю вину на себе взяв охоронець бізнесмена. Сам Димінський терміново виїхав за кордон.