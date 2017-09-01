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Львівські поліцейські готують наступну експертизу ДНК у справі про аварію за участі авто Петра Димінського

1 вересня 2017, 01:31
Львівські поліцейські готують наступну експертизу ДНК у справі про аварію за участі авто Петра Димінського

Львівські поліцейські збирають біологічні зразки в автомобілі Петра Димінського. Згодом - для порівняння - планують отримати ДНК самого бізнесмена. Так правоохоронці зможуть довести, що президент львівського футбольного клуба був за кермом легковика або спростувати це.

Нагадаємо, 18 серпня броньований "Мерседес" Димінського в'їхав у легковик "Опель". Загинула його водійка, 31-річна Наталя Тріла. Усю вину на себе взяв охоронець бізнесмена. Сам Димінський терміново виїхав за кордон.

ДТП, свідок, Суды, Убийства

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