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Українські туристи не можуть ані полетіти до Іспанії, ані повернутися звідти через ймовірне банкрутство туроператора

1 вересня 2017, 02:33
Українські туристи не можуть ані полетіти до Іспанії, ані повернутися звідти через ймовірне банкрутство туроператора

У Києві сотні українців не можуть вилетіти до Іспанії, бо туроператор не оплатив їхніх рейсів. Авіакомпанія-перевізник видала кожному пасажиру довідку, через що зірвався рейс, з якою вони можуть звертатися до суду. От тільки з представниками туроператора зв'язку немає. Тому люди роз'їхалися по домівках. Також через те, що компанія не переказала гроші, скасували і заброньовані номери у готелях в Іспанії.

Через ймовірне банкрутство туроператора українці не можуть вилетіти також із аеропортів в Іспанії. Рейс мав забрати наших співвітчизників із Канарських островів, з Тенерифе, але не вилетів з аеропорту "Київ". На дзвінки людей, які застрягли в терміналах, туроператор теж не відповідає.

Аферы, Прочее, свідок

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