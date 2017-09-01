Українські туристи не можуть ані полетіти до Іспанії, ані повернутися звідти через ймовірне банкрутство туроператора

У Києві сотні українців не можуть вилетіти до Іспанії, бо туроператор не оплатив їхніх рейсів. Авіакомпанія-перевізник видала кожному пасажиру довідку, через що зірвався рейс, з якою вони можуть звертатися до суду. От тільки з представниками туроператора зв'язку немає. Тому люди роз'їхалися по домівках. Також через те, що компанія не переказала гроші, скасували і заброньовані номери у готелях в Іспанії.

Через ймовірне банкрутство туроператора українці не можуть вилетіти також із аеропортів в Іспанії. Рейс мав забрати наших співвітчизників із Канарських островів, з Тенерифе, але не вилетів з аеропорту "Київ". На дзвінки людей, які застрягли в терміналах, туроператор теж не відповідає.