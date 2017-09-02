Як наші футболісти готуються до вирішального матчу "Україна-Туреччина" в Харкові
2 вересня 2017, 03:53
Вже ввечері на НСК "Металіст" зустрінуться дві збірні. Вболівати за своїх прилетить дві тисячі турецьких фанів. Наші ж футболісти ретельно готуються до зустрічі.
Готується до матчу і Харків, приймати "великий футбол" для нього - почесна місія. У місті підсилені заходи безпеки. Перед початком, упродовж всього матчу та до глибокої ночі на вулицях працюватимуть три з половиною тисячі правоохоронців.