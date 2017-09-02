Нагадати пароль | Реєстрація
Субота, 2 вересня 2017
Завантажуй «Свідок» RSS   PDA УкрРус
Найкращі детективи світу

Новини каналу Свідок

Вибрати дату
RSS

Як наші футболісти готуються до вирішального матчу "Україна-Туреччина" в Харкові

2 вересня 2017, 03:53
Як наші футболісти готуються до вирішального матчу "Україна-Туреччина" в Харкові

Вже ввечері на НСК "Металіст" зустрінуться дві збірні. Вболівати за своїх прилетить дві тисячі турецьких фанів. Наші ж футболісти ретельно готуються до зустрічі.

Готується до матчу і Харків, приймати "великий футбол" для нього - почесна місія. У місті підсилені заходи безпеки. Перед початком, упродовж всього матчу та до глибокої ночі на вулицях працюватимуть три з половиною тисячі правоохоронців.

Общество, свідок

Новини по темі

Всі новини
Коментарі
Ім'я
Поле обов'язкове для заповнення
Текст
Поле обов'язкове для заповнення
Захист
Ви ввели невірний захисний код

Зараз в ефірі НТН

Правда життя. Професії
Правда життя. Професії
Телепрограма

Телебачення для всієї родини

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Усі права захищено.

Використання матеріалів з сайту можливе лише за умови гіперпосилання на ntn.ua

НТН входить до складу Inter Media Group Limited

Реклама на сайті | Контакти
Розроблено в Argentum IT Lab