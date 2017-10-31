Озброєний чоловік узяв у заручники дітей і персонал дитячого садка у Вірменії

У Вірменії озброєний ножем чоловік удерся до дитячого садка й узяв у заручники весь персонал і малюків. Все сталося в містечку Армавірі. ЗМІ повідомляють, що в дошкільному закладі працює колишня дружина нападника, а також його колишня теща. Вона тут директор.

Чоловік вимагав поспілкуватися з екс-коханою та побачити власну дитину. Біля садка зібралися десятки людей. За деякий час злочинець відпустив персонал закладу та дітей. Залишив біля себе тільки одного малюка. Згодом поліцейські увірвалися в приміщення та звільнили дитину, а підозрюваного забрали у відділок